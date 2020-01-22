ОНЛАЙН КАССА. ПРОДАЖА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Поможем подготовиться к требованиям 54-ФЗ и быстро подключим онлайн-кассы в любой сфере бизнеса
ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОНЛАЙН-КАССЫ
Приобретение кассы
Получение квалифицированной электронной подписи
Настройка доступа к личному кабинету ФНС
Заключение договора с ОФД
Регистрация кассы в ФНС
Настройка учетной программы
ОНЛАЙН КАССЫ И СМАРТ ТЕРМИНАЛЫ
4 800 руб.
11 000 руб.
12 000 руб.
13 000 руб.
ОНЛАЙН КАССА ПОД КЛЮЧ
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БЫСТРОГО СТАРТА
Базовый
- Кнопочная онлайн касса
- Фискальный накопитель
- Оператор фискальных данных
- Регистрация в налоговой
от 15 500 руб.
Продвинутый
- Сенсорная онлайн касса
- Фискальный накопитель
- Оператор фискальных данных
- Регистрация в налоговой
- Бесплатный выезд специалиста на место для настройки кассы
от 21 500 руб.
Максимальный
- Сенсорная онлайн касса
- Фискальный накопитель
- Оператор фискальных данных
- Регистрация в налоговой
- Бесплатный выезд специалиста на место для настройки кассы
- Бесплатное техническое обслуживание на 6 месяцев
- 20 чековых лент
от 23 500 руб.
КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ
РАССЧИТАЙТЕ СВОЙ КОМПЛЕКТ ККТ
СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
НАСТРОЙКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ
КАССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РАБОТЫ ВАШЕГО БИЗНЕСА