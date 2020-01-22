Челябинск, ул. Энтузиастов 30, офис 507
+7 351 777 48 89
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ОНЛАЙН КАССА. ПРОДАЖА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Поможем подготовиться к требованиям 54-ФЗ и быстро подключим онлайн-кассы в любой сфере бизнеса
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ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОНЛАЙН-КАССЫ

Приобретение кассы
Получение квалифицированной электронной подписи
Настройка доступа к личному кабинету ФНС
Заключение договора с ОФД
Регистрация кассы в ФНС
Настройка учетной программы

ОНЛАЙН КАССЫ И СМАРТ ТЕРМИНАЛЫ

ОНЛАЙН КАССА ПОД КЛЮЧ

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БЫСТРОГО СТАРТА

Базовый

Онлайн касса Агат 1ф
  • Кнопочная онлайн касса
  • Фискальный накопитель
  • Оператор фискальных данных
  • Регистрация в налоговой

от 15 500 руб.

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Продвинутый

  • Сенсорная онлайн касса
  • Фискальный накопитель
  • Оператор фискальных данных
  • Регистрация в налоговой
  • Бесплатный выезд специалиста на место для настройки кассы

от 21 500 руб.

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Максимальный

Смарт терминал Эвотор 7.2
  • Сенсорная онлайн касса
  • Фискальный накопитель
  • Оператор фискальных данных
  • Регистрация в налоговой
  • Бесплатный выезд специалиста на место для настройки кассы
  • Бесплатное техническое обслуживание на 6 месяцев
  • 20 чековых лент

от 23 500 руб.

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КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ

РАССЧИТАЙТЕ СВОЙ КОМПЛЕКТ ККТ

СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

НАСТРОЙКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

КАССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РАБОТЫ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Консультация специалиста

Роман Сухоруков
Тел.: +7 908 494 53 05
E-mail: busines-kassa@yandex.ru